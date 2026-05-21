Bakan Fidan Duyurdu: Küresel Sumud Filosu Aktivistleri İçin Özel Uçak Kalkıyor

Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistler için Türkiye tahliye operasyonu başlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, alıkonulan aktivistlerin güvenli bir şekilde ülkeye dönmesi için düğmeye basıldığını duyurdu.

'ÖZEL UÇAK SEFERLERİYLE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, filoya gerçekleştirilen hukuk dışı müdahalenin ardından alıkonulan Türk vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Bakan Fidan açıklamasında, "Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin Filistin halkına desteğini ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluklarını kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

'AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A İNECEKLER'

Tahliye operasyonuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımızı ve üçüncü ülke uyruklu katılımcıları ülkemize getirmek üzere bugün Ramon Havalimanı’na üç uçak seferi düzenlenmektedir. Uçakların toplam yolcu kapasitesi 400’ün üzerindedir. Tahliye edilmeyi talep eden filo katılımcılarının tamamının ülkemize gelmesi mümkün olacaktır. Özel uçakların bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanmaktadır."

ULUSLARARASI SULARDA İKİNCİ SALDIRI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA