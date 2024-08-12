Bakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

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Bakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye’nin öldürülmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail’in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Fidan, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

Fidan ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söyleyerek, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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