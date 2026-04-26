Bakan Fidan ABD'li Arabulucularla İran'ı Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li arabulucularla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde ABD ile İran arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
İRAN VE PAKİSTANLI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Kaynak: AA
