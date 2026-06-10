Bakan Çiftçi'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Önce Siciline Bak'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Çiftçi, "İşgalin, yayılmacılığın, zorla yerinden etmenin ve toprak gasbının bugün dünyadaki en açık temsilcisi Netanyahu hükümetidir. Kudüs sevdasını işgalcilik olarak göstermeye çalışanlar önce kendi sicillerine baksınlar" dedi.

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Bakan Çiftçi'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Önce Siciline Bak'
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hakikatlerden rahatsız olan soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin peş peşe yaptığı açıklamalar, aslında söylenen sözlerin ne kadar yerini bulduğunu göstermektedir. Gazze'de çocukları, kadınları ve masum sivilleri katleden, açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullanan, tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işleyen bir hükümetin ahlaktan, hukuktan ve insan haklarından söz etmesi tam anlamıyla ibretliktir. Kudüs sevdasını işgalcilik olarak göstermeye çalışanlar önce kendi sicillerine baksınlar. İşgalin, yayılmacılığın, zorla yerinden etmenin ve toprak gasbının bugün dünyadaki en açık temsilcisi Netanyahu hükümetidir."

Kaynak: Haber Merkezi

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Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı Binyamin Netanyahu
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