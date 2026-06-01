Bakan Çiftçi Duyurdu: 29 Bin Jandarma Personeli Yeni Görev Yerlerine Atandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atandığını açıkladı.

Bakan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun.

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir.

Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum."

