Bakan Çiftçi Duyurdu: 29 Bin Jandarma Personeli Yeni Görev Yerlerine Atandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; 1.722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1.663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir" dedi

Son Güncelleme:
Bakan Çiftçi Duyurdu: 29 Bin Jandarma Personeli Yeni Görev Yerlerine Atandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atandığını açıkladı.

ATAMALAR AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamalarına dair bilgiler paylaştı. Buna göre toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine ataması gerçekleşti.

Bakan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun.

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir.

Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Denizli'de Otobüs Faciasında Kahreden Detaylar! Geride Yürek Yakan Hikayeler Kaldı Denizli'de Otobüs Faciasında Kahreden Detaylar! Geride Yürek Yakan Hikayeler Kaldı
Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama
İzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Çok Sayıda Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
iPhone Kullananlar İçin Büyük Tehlike: Yeni Yöntem Deşifre Oldu! Tuzağa Düşen Çok Sayıda Kişi Var iPhone Kullananlar İçin Büyük Tehlike: Yeni Yöntem Deşifre Oldu! Tuzağa Düşen Çok Sayıda Kişi Var
Emekliye ne Kadar Zam Yapılacak? Cuma Günü için Nefesler Tutuldu Emekliye ne Kadar Zam Yapılacak? Cuma Günü için Nefesler Tutuldu
Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk