Bakan Çiftçi Duyurdu: 1 Polis Memuru Şehit Oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın, bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çifçi, şu ifadelere yer verdi; "İstanbul Tuzla'da 01.11.2025 tarihinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, 29.05.2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehidimizin makamı âli olsun."
Kaynak: DHA
