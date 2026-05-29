Bakan Çiftçi Duyurdu: 1 Polis Memuru Şehit Oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir polis memurunun şehit olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çifçi, şu ifadelere yer verdi; "İstanbul Tuzla'da 01.11.2025 tarihinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, 29.05.2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun."

Kaynak: DHA