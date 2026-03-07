Bakan Çifçi Şırnak'ta: 'Terörsüz Türkiye Büyük Bir Umut Kapısı Açıyor'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak’ta katıldığı iftar programında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin huzurun ve kardeşliğin güçlenmesi anlamına geldiğini belirten Çiftçi, süreci sabote etmek isteyenlere karşı teyakkuz halinde olunacağını vurguladı.

Bakan Çifçi Şırnak'ta: 'Terörsüz Türkiye Büyük Bir Umut Kapısı Açıyor'
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak’ta, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı tarafından Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Çiftçi, ramazanın rahmet, kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek Şırnak’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

'SÜREÇ ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Çiftçi, sürecin ülkenin birlik ve beraberliği açısından önemli bir döneme işaret ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin destekleriyle yürütülen sürecin önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Çiftçi, "Bu süreç huzurun güçlenmesi, kardeşliğin tahkim edilmesi demektir. Büyük ve güçlü Türkiye idealinin daha sağlam adımlarla ilerlemesi demektir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun da bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Çiftçi, kalıcı çözümler için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

GÜVENLİKTEN TAVİZ YOK

İçişleri Bakanlığı olarak sürecin sağduyu ve sükunet içinde yürütülmesi için gereken tüm adımları atacaklarını belirten Çiftçi, güvenlik ve asayiş konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Çiftçi, "Güvenlik ve asayişten asla taviz vermeyeceğiz. Süreci sabote etmeye yeltenenlere karşı teyakkuz halinde olacağız" ifadelerini kullandı.

KALKINMA VURGUSU

Terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla bölgenin kalkınmasının hız kazanacağını belirten Çiftçi, enerji yatırımlarına da dikkat çekti. Gabar’da günlük 81 bin varil petrol üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Çiftçi, bu üretimin Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık katkı sağladığını söyledi. Çiftçi, terör ihtimali ortadan kalktıkça bölgenin enerjisinin kalkınma ve üretime yöneleceğini ifade etti.

