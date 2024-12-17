Bakan Bolat'tan 'İsrail ile Ticaret' Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

İsrail ile ticaretin durdurulmasına ilişkin konuşan Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Cenin, Nablus, Ramallah, El Halil, Eriha, Beytüllahim, Gazze ve Doğu Kudüs’te olmak üzere yaklaşık 6 milyona yakın nüfusu bulunan Filistin Devleti’nin, 1993 yılındaki Oslo Barış Anlaşması ve 1994 yılındaki Paris Protokolü gereğince liman bağlantısı, havalimanı, karayolu sınır geçişi ve gümrük altyapısı olmadığından, Filistin devlet yeklilerine göre yaklaşık yıllık 7,7 milyar dolarlık toplam ithalatının tamamına yakınını İsrail ve İsrail limanları üzerinden yapmak zorunda kalınmaktadır.

'ÜLKEMİZİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA YÖNELİK KARA PROPAGANDA'

Bilinen bu gerçeğe rağmen, maalesef bazı çevrelerce ısrarla İsrail ile ticaretin devam ettiği yönünde art niyetli ve bilgi kirliliği içerikli paylaşımlar yapıldığını ve bu paylaşımlardan yola çıkarak ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik kara propagandaları görüyoruz. Bu paylaşımlara biz Hükümet yetkilileri olarak, delilleriyle beraber anında gerekli cevapları birçok defa kamuoyumuz ile paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz.

'ASLA İTİBAR EDİLMEMELİDİR'

Buradan şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yetkili kurumlarımızın dışında yapılan ve İsrail’i durdurmaya yönelik en büyük mücadeleyi veren Türkiye’yi ve hükümetimizin büyük mücadelesini yıpratmayı amaçlayan, Filistin’in menfaatine değil, olsa olsa İsrail’in sevineceği bu tür açıklamalara asla itibar edilmemelidir.

'2 MAYIS'TA TİCARETİ TAMAMEN DURDURDUK'

Devlet, hükümet, Ticaret Bakanlığı hiçbir ülke ile kendisi ticaret yapmaz. Ticaret, sahipleri yurtiçi sermaye veya uluslararası yatırımcı olan şirketler tarafından yapılır. 7 Ekim 2023’ten sonraki 6 ay içinde biryandan ateşkes ve yardımları ulaştırma mücadelesi verirken, İsrail ile ihracat ve ithalat ticaretini aldığımız gümrük tedbirleri ile yüzde 32 oranında azaltmıştık. Ancak İsrail’in kalıcı ateşkes çabalarını kategorik reddetmesi ve insani yardımların Gazze’ye ulaşmasını engellemesi karşısında, 9 Nisan 2024 tarihinde İsrail’e ihracatı 54 fasıl altında 1.109 ürün bazında hükümetimiz durdurma kararını aldı. İsrail’in tutumunu devam ettirmesi nedeni ile Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bu defa İsrail ile ticareti hem ihracat hem ithalat olarak 2 Mayıs 2024 tarihinde tamamen durdurma kararı aldı. Bu kararı aldık ve sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Dünyada Gazze’deki İsrail soykırımına karşı ticareti durdurma kararı alan öncü ülkelerin başında geliyoruz.

2 Mayıs 2024 tarihinden sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Bu gerçek tüm gümrük idarelerinde ve istatistik verilerinde bütün şeffaflığı sabittir. Gazze’de ki büyük açlık tehlikesi nedeni karşısında, Birleşmiş Milletlerin UNRWA ve Dünya Gıda Programı kapsamında bizden izin istediği BM gıda yardımlarının Gazze’ye gönderilmesini sağlayacağız. Bu ihracat değildir, Gazze’deki açlıktan ölümleri durdurabilmek için BM gıda yardımının biran önce ulaştırılması çabamızdır.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR FERAGAT YAPMAKTAYIZ'

İsrail ürünlerinin yanı sıra, İsrail menşeli olduğu anlaşılan diğer ülke çıkışlı ithalatlar da gümrüklerimizde engellenmektedir. İsrail, saldırılarını durdurup; kalıcı ve derhal ateşkesi kabul edinceye ve Gazze’ye düzenli ve yeterli yardım akışının önündeki engelleri kaldırıncaya kadar İsrail ile ticareti durdurma kararımız yürüklükte kalacaktır. Ülkemizin İsrail ile ihracat ve ithalat ticareti 2022 yılında 9,5 milyar dolar ve 2023 yılında 7 milyar dolar dolayında idi. Dolayısıyla İsrail’in Filistin’de ki vahşetini durdurmak ve Filistinli kardeşlerimizin acılarını dindirmek gayesinde İsrail’e ekonomik baskılar uygulanmasına öncülük etmek ve diğer ülkeleri de teşvik etmek için aldığımız İsrail ile ticareti durdurma kararı nedeni ile çok önemli bir feragat yapmaktayız.

İsrail ile ticareti tamamıyla 2 Mayıs 2024 tarihinde durdurduktan sonra, Filistin ekonomisinin ayakta kalması ve ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla, Filistin Hükümetinin ve Milli Ekonomi Bakanlığı’nın isteği üzerine 7 Haziran 2024 tarihinde bir mutabakat sağladık. Bu çerçevede, Filistin’e ihracata, ancak “Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunun” Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’yla resmi yoldan teyitleşilmesi halinde ve Ticaret Bakanlığımızın kontrolleri yapıldıktan sonra müsaade edilmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da birçok kez açıklanmış olup; mezkûr malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır.

Ayrıca bu durum, Filistin’in dış ticaret istatistiklerinden görülebilmektedir. Filistin her yıl ithalatının yaklaşık %25’ini ülkemizden yapmaktadır. Yani 2024 yılında Filistin’e ihracatımız aşırı şekilde artmamış, sadece istatistiklerde daha önceden İsrail gümrüklerinde kolaylık olsun diye Filistinli ithalatçılar tarafından varış yeri İsrail olarak kaydedilen Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde Filistin’in kendi kodu 625 ile kaydedilmeye başlanmıştır.

'HİÇBİR ASKERİ AMAÇLI SATIŞ YAPILMAMIŞTIR'

İsrail’e çok uzun süredir ve 7 Ekim 2023’ten sonraki sürede hiçbir savunma ürünleri, askeri amaçlı ürünler, askeri jet yakıtı vb. ürün satışları yapılmamıştır. Zira askeri amaçlı ürünlerin ülkemizden satışı, ürününe göre Milli Savunma Bakanlığımızın ve İç İşleri Bakanlığımıza bağlı Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ön iznine tabidir. Bu konuda yapılan haberlerin yalan ve iftira olduğu, gerçek bilgiler ve verilerle kamuoyuna tarafımızdan açıklanmıştır.

Biz, diğer ülkelere örnek teşkil edecek bir karar aldık ve ticareti durdurma irademizi kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Nitekim, ülkemizi 16 Ağustos 2024 tarihinde ziyaret eden ve Gazi Meclisimiz çatısı altında bu kürsüde sizlerin önünde dünya kamuoyuna seslenen Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud ABBAS Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak aldığımız bu kararımızı ve Filistin’e yönelik diğer desteklerimizi takdirle karşıladıklarını belirterek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize teşekkürlerini ifade etmiştir.

'ÖNCÜ DEVLETİZ'

Yine, 3 Kasım 2024 tarihinde ülkemizde bulunan Filistin Milli Ekonomi Bakanı Muhammed El-Amur, basına verdiği demeçte Türkiye’nin İsrail ile ticarete devam ettiğine dair iddiaları yalanlayarak; bu asılsız beyanların sadece İsrail çıkarlarına ve de İsrail’in Filistin topraklarına ve halkına yönelik yapılan vahşi katliamlarına hizmet ettiğini belirtmiştir. Ülkemizin bu tutumu uluslararası platformlarda ve başta İslam dünyası ve dünya kamuoyunun büyük bölümünde takdir görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İsrail ile ticaretini durduran öncü devlet olarak, ikili, çok taraflı ve tüm uluslararası platformlarda İsrail’in soykırımını durdurma ve Filistinli kardeşlerimize yardımlar ulaştırma amacıyla hem insani hem de vicdani tüm hareketlerin öncüsüyüz. Tüm mazlum coğrafyaların yanında olan ülkemiz, Filistin’in bu haklı davasında da kararlı duruşunu sergilemeye devam edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi