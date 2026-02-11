Bahis Baronlarına Darbe, Ünlülere Operasyonlar, Belediyelere Yolsuzluk Soruşturması… Kritik Dosyalara İmza Atan Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu

İstanbul’da yürüttüğü yasa dışı bahis, organize suç ve belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarıyla kritik soruşturmalara imza atan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Adalet Bakanı olarak atandı. Gürlek’in göreve getirilmesiyle birlikte Adalet Bakanlığı’nda yeni bir sürecin kapıları aralandı.

Adalet Bakan yardımcılığı görevinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Akın Gürlek, dün gece yayımlanan Resmi Gazete ile Adalet Bakanı oldu. Akın Gürlek, İstanbul’da göreve ilk başladığı andan itibaren hem yasa dışı bahis hem ruhsatsız silahla mücadele konusunda büyük bir kararlılık göstermişti.

Daha sonra yasa dışı bahis operasyonları artarak devam etti. Gençlerimizi ailelerimizi keskin bir ağ içine alan yasa dışı bahis baronlarının üzerine gidildi.

BELEDİYELERE YÖNELİK YOLSUZLUK OPERASYONLARI

Aralarında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, dönemin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve yine dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aralarında olduğu isimler yolsuzluk ve örgüt suçlamasıyla tutuklandı.

BİRÇOK KARANLIK İLİŞKİLERİ İFŞA ETTİ

Aynı şekilde ünlüler ve fenomenler camiasında da uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam etti.

Habertürk eski yenen yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu bir çok kişi çıkar amaçlı suç örgütü ve müstehcenlik uyuşturucu suçlarından tutuklandı, medya içerisindeki uyuşturucu ve üzerine inşa edilmiş ilişkiler çöktü.

ADALET BAKANLIĞI’NA GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yılmaz Tunç’un yerine Türkiye’nin yeni Adalet Bakanı oldu. Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla birlikte Gürlek'in yeni görevi resmiyet kazandı.

2 EKİM 2024'TE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLDU

Gürlek, daha önce Adalet Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmış, ardından Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmıştı.

KRİTİK DOSYALARA İMZA ATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde Gürlek, kamuoyunda gündem yaratan soruşturmalarla dikkat çekti.

İMAMAOĞLU, AYŞE BARIM, ÜMİT ÖZDAĞ...

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul'daki yolsuzluk operasyonuyla Türkiye'nin gündemine oturan Gürlek; CHP’li belediyeler, menajer Ayşe Barım, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın dosyasının da aralarında olduğu önemli soruşturmalara imza attı.

Bu süreçte organize suçlar, uyuşturucu, fuhuş ve güvenlik gibi konularda yürütülen soruşturmalarda da etkin rol alan Gürlek, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI…

Özellikle ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmalarda elini taşın altına koyan ve birçok önemli karara imza atan Gürlek, kamu düzenini tehdit eden yapılanmalara karşı yürütülen çalışmalarla dikkat çekti.

ÇOK OKUNANLAR
