Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı: O anlar kamerada

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde vatandaşın evinin bahçesine giren ayı kameraya yansıdı. Vatandaşların merakla videoya çektiği anlarda bahçeye giren ayı aradığını bulamayınca uzaklaştı.

Son Güncelleme:

Gölyüzü Mahallesi'nde vatandaşlar evin bahçesine giren ayının yiyecek aradığını gördü. Bahçedeki ayıyı görenler hemen cep telefonu kamerasını açtı.

Ağaçların arkasına saklanan ve bahçede yiyecek arayan ayı kameraya yansıdı. Bahçede bir süre dolaşan hayvan, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise ilçenin sokaklarında yeniden ayı görülmüş ve vatandaşlar peşine düşmüştü.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Taksim’de film gibi olay kamerada: “Robin Hood”um diyerek gasbettiği paraları dağıttı Taksim’de film gibi olay kamerada: “Robin Hood”um diyerek gasbettiği paraları dağıttı
5 aylık hamile eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi 5 aylık hamile eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi
Sürücü adayı ehliyetini alamadan ceza yedi... Sürücü adayı ehliyetini alamadan ceza yedi...
Ağırlığa dayanamayan çatı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti Ağırlığa dayanamayan çatı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti
Baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu Baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu
Anadolu yakasında etkili olan sis havadan görüntülendi Anadolu yakasında etkili olan sis havadan görüntülendi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı yurttaşların yaşadığı panik kamerada 10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı yurttaşların yaşadığı panik kamerada
Rize'de polis operasyon yaptı, iç genital bölge ile anüsünden uyuşturucu çıktı! Genital bölge ile anüsünden uyuşturucu çıktı!
İzmir'de depremin şiddeti kameralara yansıdı, paniğe yol açtı! İzmir'de depremin şiddeti kameralara yansıdı!
İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi
Antalya'da iki gündür aranan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! İki gündür aranan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi: 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu! 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu!
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı
Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın" Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın"
CHP liderine kim engel oldu? Kılıçdaroğlu’na çekilme teklifi gittiğinde içeride neler yaşandı? Kılıçdaroğlu’na çekilme teklifi gittiğinde içeride neler yaşandı?
Vuslat Doğan Sabancı'dan tekne kazası sonrası ilk paylaşım Vuslat Doğan Sabancı'dan tekne kazası sonrası ilk paylaşım