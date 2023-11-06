Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı: O anlar kamerada

Gölyüzü Mahallesi'nde vatandaşlar evin bahçesine giren ayının yiyecek aradığını gördü. Bahçedeki ayıyı görenler hemen cep telefonu kamerasını açtı.

Ağaçların arkasına saklanan ve bahçede yiyecek arayan ayı kameraya yansıdı. Bahçede bir süre dolaşan hayvan, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise ilçenin sokaklarında yeniden ayı görülmüş ve vatandaşlar peşine düşmüştü.

Kaynak: İHA