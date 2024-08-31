Bahçesine Sadece 10 Tane Ekti: 4 Ay Sonra 500 Kilo Hasat Aldı

Osmaniye'de evinin bahçesine deneme hobi amaçlı 10 adet kabak çekirdeği ekimi yapan Hacı İbrahim İslah(46) 4 ayda 500 kilo kabak hasadı yaptı.

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Bahçesine Sadece 10 Tane Ekti: 4 Ay Sonra 500 Kilo Hasat Aldı - Resim: 1

Düziçi ilçesi Farsak köyünde sondaj işiyle uğraşan Hacı İbrahim İslah, bir yerden temin ettiği tevriz kabağı(bal) tohumunu hobi olarak evinin bahçesine ekimini yaptı. Hobi olarak ekimini yaptığı fidelerin çok hızlı büyüdüğünü gören İslah, 4-5 ayda yaklaşık 500 kilo kabak hasadı yaptı. Her biri 35-40 kilo olan kabakları tüketemeyeceğini belirten Hacı İbrahim İslah kabakları akrabalara ve dostlara hediye etmeyi planladığını söyledi.

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