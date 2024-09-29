Bahçeşehir'de Silahlı Saldırı: İş Yerinin Önünde Otururken Saldırıya Uğradı!

İstanbul Başakşehir’de terzi Serhat Özkurt, iş yerinin önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz, maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Özkurt, hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Bahçeşehir'de Silahlı Saldırı: İş Yerinin Önünde Otururken Saldırıya Uğradı!

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre terzi Serhat Özkurt, komşusu Şerif Kaplan ile iş yerinin önünde oturarak sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz kar maskeli şüpheli Özkurt’a silahla ateş etmeye başladı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan terzi Serhat Özkurt sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

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