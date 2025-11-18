Bahçeli’nin ‘TRT’ Sözlerine Özgür Özel’den Destek Geldi: ‘Kanunu Hemen Bu Hafta Çıkaralım’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yoğun bir haftanın ardından yine bir aradayız. Sultanbeyli'de geçen hafta çok güzel bir mitingimizi gerçekleştirdik. Ardından kardeş vatanımızın 42. kuruluş yıldönümünde Kıbrıs'ta törenlere katıldık. Bir kez daha Kıbrıs Türk halkını, seçimlerde orada kurulan karargahlara, baskılara rağmen, kazandıkları seçimin ardından Kıbrıs'ın iradesini kutluyorum. 70. demokrasi eylemimizi Kilis'te hafta sonu yaptık. Meydanlara sığmayarak bir miting gerçekleştirdik. Kilis bizi yüreğine bastı biz de Kilislilerin vicdanına sığındık.

Bir yas ülkesi haline geldi Türkiye ve her gün yeni bir yas haberiyle karşılaşıyoruz. Rojin Kabaiş'in değerli ailesi aramızda, Ayşe Tokyaz'ın annesi aramızda. Ailelerin adalet mücadelesi devam ediyor. Her iki dosyada da titizlikle çalışılmasını ve adaletin en kısa zamanda yerini bulmasını talep ediyoruz.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’ TEPKİSİ

İstanbul Sözleşmesi ile kadın cinayetleri elbette kesilmedi ancak bir farklılaşma vardı ve bu umut veriyordu. Ancak seçim öncesi bir gruptan gelecek oya tamah edilip gecenin bir yarısı atılan imza ile oldubitti yaptılar ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıktılar. Büyük bir mücadele içindeyiz. Ama 2 ay sonra ama 2 yıl sonra o sandık gelecek ve sonrasında bizim seçtiğimiz cumhurbaşkanının attığı ilk imzalardan birisi İstanbul Sözleşmesi olacak.

‘İBB İDDİANAMESİ’ ÇIKIŞI

İBB iddianamesi yayınlandı. Tıpkı Ergenekon gibi bir sürecin içindeyiz. Yandaş bir grup gazetecinin nasıl kullanıldığını, araçsallaştırıldığını, onların söylediklerinin ne hale geldiğini bir hatırlatmak istiyorum. Biz o iftiranameyi yargılanmak için değil yargılamak için istedik, istiyoruz. AK Parti döneminde, 'Halkı yanlış yönlendirme' diye bir suç buldular. Ne kadar yandaş kanal varsa yaptıkları haysiyet suikastları ne olacak? Bavul bavul para yalan. Parkenin altındaki milyon dolarlar yalan. 595 milyar yolsuzluk yalan. 1200 cep telefonu dağıtıldığı yalan. Ne oldu şimdi, bu gazetecilere soruyorum. Anketlerde yüzde 65 bunlara inanmıyor, yüzde 15 kararsız, yüzde 20'yi artırmak için ellerinden geleni yaptılar. Bir özür duyacak mıyız Allah için söyleyin.

Siz evlatlarınıza miras olarak yaptığınız bu haysiyet cellatlığını mı bırakacaksınız? Torununun benim dedem 19 Mart'ta haysiyet cellatlığı yaptı diye mi anlatacak? Gözünüzün içine bakarak söylüyorum iftira, iftira, iftira. İddianameyi uzatmak için tüm isimleri kopyalayıp yapıştırmışlar onlar zaten 300-400 sayfa tutuyor. Bir kişi çıksın şu iddianameyi 50 sayfalık özet yapabilsin.

Neymiş, bir hafriyat meselesi varmış. Buradan elde edilen gelir suç örgütüne aktarılmış. Kamyon 25 ton hafriyat alır. İddia edilen 185 milyon ton hafriyat, 5 yıl boyunca her gün 5 bin kamyonu gerektirir. Bunların söylediğini göre 100 kilometrelik, buradan Kocaeli kadar kuyruk olması lazım. Bunu hiç kimse görmemiş bir tek Akın Gürlek görecek. Tarih: Ekim 2022. Ekrem İmamoğlu bu dedikleri yeri Ağustos 2023'te bildiriyor, izinsiz hafriyat dökenler cezalandırılsın diye savcılığa başvuruyor. Ancak kovuşturmaya yer olmadığına karar veriliyor.

BAHÇELİ’NİN ‘TRT’ SÖZLERİNE DESTEK

Sayın Bahçeli bugün bir adım attı. Ekrem başkan diyor ki 'Veremeyeceğimiz bir hesap yok. Canlı yayında iftirayı duyalım cevabını verelim. 1 kuruşun hesabını veremeyecekler. Hodri meydan' diyor. Biz de diyoruz bu hafta bunu Meclis'ten çıkaralım. Milletin karşısına çıkıp adalet var, yargı var diyorlar. Allah beni mahcup etmedi, etmeyecek. Söyledim bir iddianame gelecek yargılanan değil yargılayan olacağız diye daha yeni başlıyoruz.

ÜRETİCİLERE SESLENDİ

2002 yılında bir emeklinin en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı, şimdi 1.5 çeyrek altına düştü. Geldiklerinde asgari ücret 7 çeyrek altındı şimdi 2 çeyrek altına düşmüş. 1 kilo pamuk 2.5 litre mazot alırdı. Bugün 2.5 kilo pamuk satıyorsun 1 litre mazot alabiliyorsun. Aramızdaki pamuk üreticilerine sesleniyorum ant olsun ki size sahip çıkacağız ve emeğinizin karşılığını alacaksınız. 1 kilo buğday ile 1 litre mazot alabiliyordun. Şimdi 6 kilo buğday satıp ancak 1 litre mazot alabiliyorsun. Etin kilosu 43 liraydı, bugün 900 TL'ye çıkmış. Vatandaşlarımızı yoksulluktan nasıl kurtaracağımızı çok yakın zamanda sizlerle paylaşacağız."

Kaynak: Haber Merkezi