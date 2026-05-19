Bahçeli'nin 'Öcalan'a Statü' Çağrısı AK Parti'de Karşılık Buldu: MİT'in Raporu Belirleyici Olacak

Sürecin yeniden ivmelenmesi için bir süredir güvenlik bürokrasisi ile İmralı ve Kandil cephesinde yoğun görüşme trafiği yaşanıyor.

YOL HARİTASI KISA SÜRE İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK

MİT’in yaptığı temaslar kapsamında kısa bir süre içinde sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin yeni bir yol haritası ve takvim ortaya çıkacak. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü lideri Öcalan’a sosyal bir statü verilerek “Koordinatör” olarak görevlendirilmesi ve gündeme getirdiği diğer öneriler, AK Parti’de yapılan ilk değerlendirmelerde makul bulunmakla birlikte, bu önerilerin ancak belli şartlarda hayata geçirilmesi gerektiği yönünde görüşler dile getiriliyor.

STATÜDE 'SİLAH BIRAKMA' ŞARTI

AK Parti yönetimi, terör örgütü PKK’nın silah bıraktığı teyit edilmeden yeni bir adım atılmasına soğuk bakıyor. Ancak MİT’in Öcalan ve Kandil’deki yönetimle yürüttüğü temaslarda ortaya çıkacak tablonun, bundan sonraki yol haritasında belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

MİT'İN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

MİT’in bu konuda sunacağı rapor doğrultusunda AK Parti ve güvenlik bürokrasisi tarafından sürece ilişkin bir takvim hazırlanacak. Bu takvime bağlı kalınarak örgüt yeni adımlar atarsa, başta Öcalan’ın statüsü olmak üzere diğer yasal düzenlemelerin tartışmaya açılması bekleniyor. AK Parti yönetimi, “silah bırakmayı” atılacak tüm adımların ön şartı olarak gördüğünü daha önce açıklamıştı. AK Parti’nin hukukçu kurmayları, Öcalan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle “hukuki bir statü” tanınmasının zorluğuna dikkat çekiyor; ancak Bahçeli’nin önerisinde yer alan “sosyal statü” başlığı altında bir çalışma yapılabileceğini de dile getiriyor.

İMRALI’DA ÇALIŞMA OFİSİ HAZIR

Öcalan için İmralı’daki cezaevi yerleşkesinde bir çalışma ofisi hazırlanmıştı. Ancak Öcalan’ın halen bu ofise geçmediği belirtiliyor. Güvenlik bürokrasisi, siyasi iradeden gelecek talimata göre Öcalan’ı söz konusu ofise taşıyacak. Öcalan’ın bu aşamadan sonra süreçle ilgili farklı görüşmeler yapmasına izin verileceği ifade ediliyor. Öcalan’ın örgütüyle doğrudan bağlantı kurmasının, PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecini teşvik edeceği değerlendirmesi de yapılıyor.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Türkgün gazetesine değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili "Öcalan'ın münfesih [feshedilmiş] PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli" dedi.

Öcalan'ın mahkumiyet halinin sürdürülerek kendisine yeni bir sosyal statü verilmesinin, terör örgütü PKK ve bileşenlerinin silah bırakma sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesine imkan tanıyacağını belirten Bahçeli, bu yeni statü için "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisinde bulundu.

Öcalan'a verilebilecek koordinatör statüsünün, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacağını söyleyen Bahçeli, "Bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır" dedi.

