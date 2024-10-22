Bahçeli'nin Öcalan Çağrısının Ardından DEM Parti'de Olağanüstü Toplantı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haftaki grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı, "örgüte silah bırakma talimatı verip terörün bittiğini ilan etsin" çağrısını, bu haftaki grup toplantısında bir ileri aşamaya taşıdı. Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

Bahçeli'nin bu açıklamaları sonrası DEM Parti MYK, son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.