Bahçelievler’de Gerilim: 'Belediye Haraç Almak İstiyor' Diyerek İsyan Ettiler

İstanbul Bahçelievler’deki bin 248 daireli, 5 bine yakın kişinin yaşadığı Ağaoğlu My City sitesinin sakinlerinin kullandığı 1350 araçlık otopark, Bahçelievler Belediyesi tarafından mahkeme kararı olmaksızın işletilmek isteniyor. Otoparka girmek isteyen Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı zabıtalar, site sakinleri tarafından engellendi. Otoparkın girişine bariyer yapıldı. Kurulduğu 2011’den beri sitede yaşayan ve Ağaoğlu My City Yönetim Kurulu Başkanı yaşananları Serbestiyet’e anlattı:

'HERHANGİ BİR MAHKEME KARARI YOK'

42 yıl devlette çalıştım. 41 yıl eşim çalıştı. 83 yılda bir ev aldık ama otoparklı ev aldık. Geldik bugüne: ‘Bu otopark size ait değil, belediyenindir, buradan çıkacaksınız’ diyorlar. Biz 14 yıldır burada oturuyoruz. Bizim buradan çıkmaya niyetimiz yok. Ne gerekiyorsa da bedelini ödeyeceğiz, bilginiz olsun. Herhangi bir mahkeme kararı yok. Hukuki hiçbir karar yok. Buna rağmen zabıtalarla gelmiş burayı boşaltmak istiyorlar.

'ABONE YAPIP HARAÇ ALMAK İSTİYOR'

“Bahçelievler Belediyesi buraya gelip otoparkı işletmek istiyor. Evet, abone yapıp haraç almak istiyor. Gerekçe yok. Bu alan onlarınmış Gerekçesi bu. Oysa biz haritadan onun da çizelgelerini çıkardık. Haritayı çıkardık, resmi onaylarını çıkardık. Ama hukuka bilerek gitmiyorlar. Çünkü hukukta kaybedeceklerini biliyorlar.”

ALİ AĞAOĞLU OTOPARKLI EV SATMIŞ

“Ali Ağaoğlu, 2011’de bu yapılırken bize otoparklı ev sattığını söyledi. Ancak 2014’te ne hikmetse Ağaoğlu, belediye hakkında dava açıyor. Davayı kazanıyor. Ve 30 milyon lira ödeme çıkarıyor. Diyorlar ki 5 yıllık bir protokol imzalayalım. Ama o protokolde sitenin vatandaşın kullanımına tekrar açılacağı yer alıyor. Şimdi bugün gelmişler, burayı boşaltıyorlar. Arkadaşlar hukuksuz iş yapılıyor. Vermeyeceğiz arkadaşlar. Yer bizim”.

'BELEDİYE, MAHKEMEYE GİTMESİ GEREKİRKEN…'

Bir site sakini:

“Ağaoğlu Mycity site sakiniyim. Aynı zamanda avukatım. Belediye elinde mahkeme kararı olmadan, hiçbir yetkisi olmadan burayı bizim elimizden almaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki git dava aç. Davanın sonuçlarına biz katlanırız. Hayır ben dava açmam. Burası benimdir diyor ve buraya el koymaya kalkıyor.

Çok basit bir örnek vereceğim. Mülkiyet hakkına dayanıyor. Evimizi kiraya verdiğimiz zaman, kira sözleşmesi yaptığımız zaman eğer kirayı bile ödemezse ne yapıyoruz? Mahkemeye gidiyoruz değil mi? Çok basit. Mahkemeye gitmesi gerekirken mahkemeye gitmeden zabıta kuvvetlerini buraya gönderdi. Ve burada insanları birbirine düşürdü. Hiçbir gerekçesi yok. Zaten hukuki bir gerekçesi olsa buraya mahkeme kararıyla gelmiş olsaydı polisi biz çağırmazdık, o çağırırdı.



Daha önceki müteahhitle birlikte anlaşmaları varmış. Ağaoğlu veya Akdeniz İnşaat, bilmiyorum. Ama dediğim gibi o sözleşme bizi ilgilendirmiyor. Şu an için bizle bir sözleşme yapılmamıştır. Buranın parasını biz verdik. Eğer bir hakkı varsa da bunu mahkeme yoluyla çözmesi lazım. Şu anda yapmış olduğu tamamen kanunsuz. Biz de diyoruz ki mülkiyet onun olabilir. -Bunu kabul etmemekle birlikte- Ama bunun bir mahkeme yolu var. Mahkemeye gidip bir kararı alması lazım ki biz zaten gereği iade ederiz ve veririz eğer haklı çıkarsa.”

BAŞKAN İSTİFA SLOGANLARI ATILDI

Otoparka zabıta ekiplerinin girişini engellemek isteyen site sakinleri, “Başkan istifa” sloganları atılırken, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yerel seçimler için sitede seçim çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Otoparkın önünde toplanan site sakinlerini aşmak isteyen zabıta ekipleri, toplanan kalabalığa saldırdı.

Kaynak: Serbestiyet