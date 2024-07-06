Bahçelievler'de 5 Bina İçin Tahliye Kararı

Bahçelievler'de 27 Haziran'da 4 katlı binanın yıkılmasının ardından karot örneği alınan 5 bina tahliye edilecek. Ev sahipleri, kiralık ev bulamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Bahçelievler'de 5 Bina İçin Tahliye Kararı

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokakta 27 Haziran'da 4 katlı binanın kendiliğinden yıkılmasıyla Bahçelievler Belediyesi çürük olduğu şüphesiyle 5 binadan daha karot örneği aldı. Yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri, toplamda 70 dairenin bulunduğu 5 apartmanın çürük olduğu ortaya çıktı. Bazı bina sakinleri, karot sonuçlarını beklemeden belediye kontrolünde evlerini boşaltmaya başladı.

Konu ile ilgili konuşan ve yetkililerden yardım talebinde bulunan daire sakinlerinden iki çocuk annesi Cemile Karakaş, 'İki hafta önce bu bina yıkıldı, kaç binaya zarar verdi. Sonra örnek aldılar. Dediler ki, haber vereceğiz, binayı siz de boşaltacaksınız. Boşaltmaya hazırız ve girmeye korkuyoruz. Giremiyoruz, çıkamıyoruz her şeyimizi topladık bekliyoruz. Ev yok, şuan ev arıyoruz ev yok, herkes fırsatçılık yapıyor. Kiraları uçurdular, 20 bin TL'den aşağı ev yok' diye konuştu.

Daha sonra konuşan bina sakinlerinden Yusuf Zeyrek, 'Yaklaşık 10 gün önce yan binamız yıkıldı ve tehlikeli olduğu için bizim binadan ve yandaki binalardan karot alındı. Büyük ihtimalle 3 ay içerisinde 5 tane bina yıkılacak' diye söyledi.

Kaynak: İHA

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