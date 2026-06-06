Bahçeli'den Rahmi Koç Açıklaması: 'Bir Latife Üzerinden Soruşturma Açılması Yanlış'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş insanı Rahmi Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Bahçeli'nin açıklaması, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından paylaşıldı. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir.

Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

NE OLMUŞTU?

Rahmi Koç'un İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra kamuoyunda tartışma yaratmış, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu ifadeleri eleştirmiş, Rahmi Koç herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını belirterek özür dilemişti.

Rahmi Koç, 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen İzmir Amerikan Hastanesi'nin odalarını gezerken, aralarında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da bulunduğu konuklara şu fıkrayı anlatmıştı: "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına geçin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş."