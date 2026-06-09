Bahçeli'den Kürsüde 'Sultan Alparslan' Mesajı: Gizemli Yüzüğün Sırrı Çözüldü

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı mavi taşlı özel tasarım yüzük ve rozet Ankara kulislerini hareketlendirdi. Selçuklu motifleriyle süslü yüzükte Sultan Alparslan’ın tarihi vatan sözünün işlendiği ortaya çıktı.

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Bahçeli'den Kürsüde 'Sultan Alparslan' Mesajı: Gizemli Yüzüğün Sırrı Çözüldü
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık olağan Meclis grup toplantısında yaptığı siyasi açıklamaların yanı sıra aksesuarlarındaki sembolik detaylarla da dikkatleri üzerine çekti. Bahçeli'nin kürsüde konuşma yaptığı esnada parmağında görülen büyük mavi taşlı yüzük ve yakasındaki uyumlu rozetin arka planındaki tarihi ve mistik anlamlar deşifre edildi.

SULTAN ALPARSLAN'IN SÖZÜ YAZIYOR

Bahçeli için özel olarak üretilen yüzüğün merkezinde, berrak yapısı ve canlı mavi tonlarıyla bilinen "Blue Topaz" taşı yer alıyor. Tasarımın asıl dikkat çeken yönü ise bu değerli taşın etrafına işlenen yazı oldu. Yüzüğün çevresinde, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'a ait olan tarihi şu söz yer alıyor:

"Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır."

ÇİFT BAŞLI SELÇUKLU KARTALI FORMU

Tasarımcıların ince bir işçilikle hazırladığı yüzüğün yan ve yan cephelerinde Türk tarihine ait köklü semboller kullanıldı.

Yüzüğün kenarlarında Selçuklu kartal sembolünün ihtişamlı kanat formu vurgulandı. Diğer cephelerde ise güç ve bağımsızlığı simgeleyen kabartma çift başlı kartal motiflerine yer verilerek bütünlüklü bir kompozisyon oluşturuldu.

Yakadaki rozetin de yüzüğün estetik yapısına sadık kalınarak mini Blue Topaz taşları, kabartma detaylar ve yine Alparslan'ın aynı sözü referans alınarak tasarlandığı öğrenildi.

Bahçeli'den Kürsüde 'Sultan Alparslan' Mesajı: Gizemli Yüzüğün Sırrı Çözüldü - Resim : 1

BLUE TOPAZ TAŞININ ENERJİSİ

Siyaset dünyasında takılarıyla sık sık mesaj veren Bahçeli'nin tercih ettiği Blue Topaz taşının, alternatif tıp ve kristal biliminde şeffaf, ferahlatıcı görünümüyle dolaşım sistemini dengelediğine, özellikle düşük tansiyonu olan kişilere yüksek enerji ve zindelik verdiğine inanılıyor.

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Kaynak: DHA

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