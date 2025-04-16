Bahçeli'den Hastaneye ve Pervin Buldan'a Telefon

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alındı. Sabah saatlerinde ameliyatı tamamlanan Önder'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

HASTANEDEN BİLDİ ALDI

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Önder’in kalp krizi geçirdiğini öğrenen MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları arayarak Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

BULDAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı da arayan Bahçeli, geçmiş olsun dileklerini iletti. Buldan ise Bahçeli'ye, "Durumu kritik, dua ediyoruz. Dua edelim Sayın Başkan" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi