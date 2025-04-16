Bahçeli'den Hastaneye ve Pervin Buldan'a Telefon

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Önder’in kalp krizi geçirdiğini öğrenen MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları arayarak Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Bahçeli'nin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

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Bahçeli'den Hastaneye ve Pervin Buldan'a Telefon

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alındı. Sabah saatlerinde ameliyatı tamamlanan Önder'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

HASTANEDEN BİLDİ ALDI

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Önder’in kalp krizi geçirdiğini öğrenen MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları arayarak Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

BULDAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı da arayan Bahçeli, geçmiş olsun dileklerini iletti. Buldan ise Bahçeli'ye, "Durumu kritik, dua ediyoruz. Dua edelim Sayın Başkan" dedi.

İstanbul Valisi Seyhan Avşar'a Konuştu! Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Nasıl?İstanbul Valisi Seyhan Avşar'a Konuştu! Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Nasıl?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Sırrı Süreyya Önder Devlet Bahçeli
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