Bahçeli'den Flaş Demirtaş Çıkışı: Siz Bizi Tanımıyorsunuz, Sözümüz Sözdür

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan ve burada gazetecilerin çözüm süreciyle ilgili sorularını yanıtlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisi olarak ülkenin temel meselelerinde sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

'DURUŞUMUZ ORTADADIR'

Sürece dair duruşlarının net olduğunu ifade eden Bahçeli, "Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz ve duruşumuz ortadadır" dedi.

TBMM'DE DİYALOG VURGUSU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, TBMM Başkanı’nın koordinesinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Siyasi partilerin fikir alışverişinde bulunmasının doğal olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi partiler arası diyalog önemlidir. AK Parti ile de, diğer partilerle de Meclis çatısı altında görüşmelerin olması, ülkemizin yararınadır.”

DEMİRTAŞ SORUSUNA 'SÖZÜMÜZ SÖZDÜR' YANITI

Bahçeli, basın mensuplarının daha önce Ahmet Özer, Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamaları hatırlatması üzerine "Siz bizi tanımıyorsunuz... Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, DEMİRTAŞ İÇİN NE DEMİŞTİ?

MHP lideri, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı konusunda "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi