Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '102. Yıl' Hediyesi

MHP lideri Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı bir tablo hediye etti.

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '102. Yıl' Hediyesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '102. Yıl' Hediyesi - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

Bahçeli'den Terör Örgütü PKK'nın Türkiye'den Çekilme Kararına İlk YorumBahçeli'den Terör Örgütü PKK'nın Türkiye'den Çekilme Kararına İlk YorumGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İstanbul'un Göbeğinde Utandıran Görüntüler! İspanyol YouTuber'ı Kovalayıp Darbettiler! İkisi de Suç Makinesi Çıktı İspanyol YouTuber'ı Kovalayıp Darbettiler! İkisi de Suç Makinesi Çıktı
Gebze'de Çöken Binanın Enkazından Çıkan Not Türkiye'yi Ağlattı! Bir Aile Yok Oldu… Geriye Sadece Anılar Kaldı Gebze'de Çöken Binanın Enkazından Çıkan Not Türkiye'yi Ağlattı! Geriye Sadece Anılar Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor
Bahis Skandalında Flaş Gelişme! Hakem Zorbay Küçük İlk Kez Konuştu! Şikayetçi Oldu Bahis Skandalında Flaş Gelişme
Gebze'den Acı Haber! Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı
Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti
Tatil Faciaya Döndü! Lüks Yolcu Gemisi Yaşlı Kadını Adada Unuttu Tatil Faciaya Döndü! Lüks Yolcu Gemisi Yaşlı Kadını Adada Unuttu