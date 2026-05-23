Bahçeli'den Bir Mutlak Butlan Açıklaması Daha

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararına ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir" yorumunda bulunan MHP lideri Bahçeli'den yeni açıklama geldi. Bahçeli, "Açıklamamı yaptım, gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP yönetimine yönelik verdiği "tedbiren görevden uzaklaştırma" ve kurultayı iptal eden "mutlak butlan" kararını değerlendirmiş, genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek şunları söylemişti:

“Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir."

'GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ'

Bahçeli bugün MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ardından mutlak butlan kararına ilişkin açıklamasını yaptığını hatırlatan Bahçeli, "Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

