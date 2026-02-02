Bahçeli'den 'Berat Kandili' Mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Berat Kandili için mesaj yayımladı. Bahçeli, "Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni gönülden kutluyorum" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili için mesaj yayımladı.
Bahçeli, mesajında "Manevi arınmamıza, günahlardan kurtuluşumuza vesile olması niyazımla; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni gönülden kutluyorum. Rabbim sevdiklerinden ve sevenlerinden olmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Hayırlı kandiller" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA