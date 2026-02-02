Bahçeli'den 'Berat Kandili' Mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Berat Kandili için mesaj yayımladı. Bahçeli, "Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni gönülden kutluyorum" dedi.

Bahçeli'den 'Berat Kandili' Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili için mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında "Manevi arınmamıza, günahlardan kurtuluşumuza vesile olması niyazımla; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni gönülden kutluyorum. Rabbim sevdiklerinden ve sevenlerinden olmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Hayırlı kandiller" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den 'Süreç' Açıklaması: 'Şehit Ailelerimiz Kaygılanmasın'Bahçeli'den 'Süreç' Açıklaması: 'Şehit Ailelerimiz Kaygılanmasın'Güncel
Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'Erken Seçim' YanıtıÖzgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'Erken Seçim' YanıtıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli
AKOM Saat Verdi, 5 İlçe Listede... İstanbul'a Kar Yağacak mı? AKOM Saat Verdi, 5 İlçe Listede... İstanbul'a Kar Yağacak mı?
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Skandalı Bilirkişi Tespit Etti: 5 Günlük Bebeği Dövüp Engelli Bırakmıştı: Aynı Nöbette Başka Bebeği de Darp Etmiş 5 Günlük Bebeği Dövüp Engelli Bırakmıştı, Aynı Nöbette Başka Bebeği de...
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen
Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı
Zeybekten Saniyeler Sonra Felaket! Belediye Başkanı Ölümden Döndü Zeybekten Saniyeler Sonra Felaket!
Sessiz İlerliyor, Kalp ve Böbreği Çökertiyor: Çok Hızlı Yayılıp Anında Öldürüyor Sessiz İlerliyor, Kalp ve Böbreği Çökertiyor: Çok Hızlı Yayılıp Anında Öldürüyor
Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek