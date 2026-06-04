Bahçeli ve Özel, Koç Holding Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Koç Holding'in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

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Koç Holding'in 100. yılı nedeniyle ATO Congresium'da düzenlenen etkinliğe siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı.

BAHÇELİ VE ÖZEL SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan etkinliğe katıldı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyeleri, tören başlayana kadar katılımcılarla sohbet etti.

Kaynak: ANKA

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Devlet Bahçeli Özgür Özel Rahmi Koç
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