Bahçeli Tarafından Göreve Getirilmişti; MHP'li Başkan İstifa Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 2023 yılında göreve getirilen MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, sağlık sorunu gerekçesi ile görevinden istifa etti. Onur Temel, yaptığı açıklamada, "Liderimize sadakatle teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Görev süremde birlikte yol yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

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Bahçeli Tarafından Göreve Getirilmişti; MHP'li Başkan İstifa Etti

MHP'de sürpriz bir istifa yaşandı. 2023 yılı Nisan ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Antalya İl Başkanlığı görevine getirilen Onur Temel, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın ile yaptığı görüşmenin ardından sağlık durumu nedeniyle görevinden affını istediğini belirten Temel, şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan şeref ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizin, bugüne kadar farklı teşkilat kademelerinde görev yaptıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emir ve talimatlarıyla Nisan 2023 tarihinden itibaren de Antalya İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüm.

Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ile, sağlık sebeplerim dolayısıyla Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Başkanı’mdan affımı istedim. Liderimize sadakatle teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Görev süremde birlikte yol yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Kaynak: İHA

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