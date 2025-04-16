Bahçeli Önder İçin Hastaneyi Aradı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Önder’in kalp krizi geçirdiğini öğrenen MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları arayarak Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

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Bahçeli Önder İçin Hastaneyi Aradı

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alınan Önder'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

BAHÇELİ'DEN HASTANEYE TELEFON

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Önder’in kalp krizi geçirdiğini öğrenen MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları arayarak Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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