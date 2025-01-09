Baharatlar da Artık Masum Değil! Domates, Gıda Boyası...

Gıdada sahtecilik Türkiye'nin gündeminde yerini korurken, Bakanlığın listesine yeni marka ve ürünler eklendi. Baharat adı altında satılan ürünlerin içinden çıkanlar ise 'pes' dedirtti.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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Baharatlar da Artık Masum Değil! Domates, Gıda Boyası...

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listeleriyle şirketlerin vatandaşlara sunduğu ürünlerdeki hilelere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bakanlığın yayımladığı listede baharatlarda yapılan usulsüzlükler de pes dedirtti. Bir markanın ürettiği kırmızı toz biberde domates tespit edilirken, başka bir firmanın ürettiği sumakta ise gıda boyası tespit edildi. Farklı firmaların satışa sunduğu kekiklerde ise yabancı madde tespit edildi.

Baharatlar da Artık Masum Değil! Domates, Gıda Boyası... - Resim : 1

Bakanlığın listesine her geçen gün halk sağlığını tehlikeye atan yeni firma ve ürünler eklenirken, baharattaki sahtecilikte şu firmalar yer aldı:

KAYSERİ MELİKGAZİ / Garanti Bakliyat Baharat – Kırmızı toz biberde domates tespiti

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL / Özlü Baharat – Sumakta gıda boyası tespiti

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU / Balbis Baharat – Kekikte yabancı madde tespiti

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL / Agah Baharat – Kekikte yabancı madde tespiti

Baharatlar da Artık Masum Değil! Domates, Gıda Boyası... - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda
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