Bahar Havasına Sağanak Molası: Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kritik Uyarı

Meteoroloji, birçok bölgede sağanak yağış ve Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Son Güncelleme:
Bahar Havasına Sağanak Molası: Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kritik Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun, Siirt çevreleri, Aydın’ın güneyi ve Antalya’nın batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bahar Havasına Sağanak Molası: Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kritik Uyarı - Resim : 1

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artmaya devam etmesi öngörülüyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bahar Havasına Sağanak Molası: Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kritik Uyarı - Resim : 2

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, vatandaşlardan rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Aydın'ın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri(Düzce hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Kolonlardan Gelen Ses Panik Yarattı, Güngören'de Bir Bina Tahliye Edildi Güngören'de Bir Bina Tahliye Edildi
Van'da 4 Büyüklüğünde Deprem Van'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Bir Çedes Skandalı Daha! İlkokul Etkinliğinde Tepki Çeken İsim: ‘Kilomla Dalga Geçen Kaynıma Nasıl Cevap Vermeli?' İlkokul Etkinliğinde Tepki Çeken İsim: ‘Kilomla Dalga Geçen Kaynıma Nasıl Cevap Vermeli?'
'Halay Başı' Kavgasında Kan Aktı: 1'i Ağır 5 Yaralı 'Halay Başı' Kavgasında Kan Aktı
ÇOK OKUNANLAR
Bir Çedes Skandalı Daha! İlkokul Etkinliğinde Tepki Çeken İsim: ‘Kilomla Dalga Geçen Kaynıma Nasıl Cevap Vermeli?' İlkokul Etkinliğinde Tepki Çeken İsim: ‘Kilomla Dalga Geçen Kaynıma Nasıl Cevap Vermeli?'
Jet Sosyeteden Jet Hızında Düşüş: Timsah Derisinden Çantaları Vardı, Şimdi Kirasını Ödeyemiyor Jet Sosyeteden Jet Hızında Düşüş
Altın Fiyatları Durdurulamıyor: Yeniden Rekor Kırdı Altın Fiyatları Durdurulamıyor
Bahar Havasına Sağanak Molası: Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kritik Uyarı Bahar Havasına Sağanak Molası
Görüntüler Gündem Olmuştu... Bakanlık Düğmeye Bastı: Fenomen Mükremin Gezgin'e Suç Duyurusu! Görüntüler Gündem Olmuştu... Bakanlık Düğmeye Bastı: Fenomen Mükremin Gezgin'e Suç Duyurusu!