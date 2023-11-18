Bahar Candan ve Nihal Candan'ın sorgularında dikkat çeken detay: Çete lideri ortaya çıktı!

Sorulan sorular arasında Etiler’de bulunan gece kulübünün sahibinin ismi de yer aldı. Soruşturmada Candan kardeşlere ‘İ.O.'yu tanıyor musunuz?’ denildi. Candan kardeşler, İ.O’nun Etiler’deki gece kulübünün sahibi olduğu için tanıdıklarını iddia etti. Candan kardeşler “O gece kulübüne bir tek biz gitmiyoruz. Birçok ünlü isim gidiyor. Biz de o mekana gittiğimiz için mekan sahibini tanıyoruz” dedi.