Bağımsız Denetçi Adayları Dikkat... Sınav Sisteminde Önemli Değişiklikler

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetçilik sınavında yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre; sınav basılı evrak kullanılmaksızın elektronik ortamda uygulanabilecek. Sınavın müracaat şekli, şartları, son müracaat tarihi, zamanı, yeri, yapılış şekli, konuları, değerlendirme yöntemi, başarı şartı ve ücreti ile sınava ilişkin diğer hususlar sınav gününden en az otuz gün önce kurumun internet sitesinde yayımlanacak. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınav en az 15 gün öncesinden ilan edilecek.

Katılımcıların teorik ve uygulamalı bilgilerini ölçmek için Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Denetim Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması, Sürdürülebilirlik Denetimi gibi farklı alanlarda değerlendirme yapılacak.

Sınav müracaat formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları Kurum tarafından reddedilecek. Elektronik sınavlarda sorulan soru ve cevap anahtarları yayımlanmayacak. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise yalnızca puan hesaplamasının doğruluğuna yönelik olacak.

Tebliğ yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Haber Merkezi