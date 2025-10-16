Bağcılar’daki 'Peruklu Alıkoyma' Davasında Karar Çıktı! GFB Lideri Cem Gölbaşı’na 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bağcılar’da bir kişinin zorla alıkonulup peruk taktırılarak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin açılan davada karar çıktı.

Fenerbahçe taraftar grubu GFB’nin lideri Cem Gölbaşı’nın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıklara verilen cezaları açıkladı.

KARAR ÇIKTI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız, Yunus Akbalık ve Hasan Mert Şahin avukatlarıyla birlikte katıldı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan Umut Özaydın ise duruşmaya getirilmedi.

GFB lideri Cem Gölbaşı’

SANIKLARDAN BERAAT TALEBİ

Son sözleri sorulan Cem Gölbaşı, beraatını talep ederek dava sürecinde el konulan telefonunun iadesini istedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Gölbaşı “eziyet” suçundan ise beraat etti.

GFB LİDERİNE HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Cem Gölbaşı’nı “birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma” suçlarından toplam 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Gölbaşı “eziyet” suçundan ise beraat etti.

Diğer sanıklar İsmail Atan, Süleyman Şahin, Umut Özaydın ve Şahin Beyazyıldız da benzer suçlardan 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Davaya konu olan olayın görüntülerinden bir kare

Mahkeme, Süleyman Şahin’in cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Özaydın, “eziyet” suçundan beraat ederken “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi.

İKİ SANIK HAKKINDA DAVA DÜŞTÜ

Sanıklardan Yunus Akbalık’ın “hakaret” ve “tehdit”, Hasan Mert Şahin’in ise “hakaret” ve “birden fazla kişiyle tehdit” suçlarından açılan davalar düşürüldü. İki sanığın yurt dışı çıkış yasağı da kaldırıldı. Buna karşılık, Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın için uygulanan yurt dışı yasağının karar kesinleşene kadar devamına hükmedildi.

KARARA MUHALEFET ŞERHİ DÜŞTÜ

Karara muhalif kalan mahkeme başkanı, “birden fazla kişiyle iş yerinde yağma” suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek bu suçtan verilen cezaya katılmadı.

Başkan, sanıkların bunun yerine “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma” suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu ve karara muhalefet şerhi düştü.

Kaynak: İHA