Bağcılardaki Dehşette Yeni Detaylar! 12 Yaşındaki Meryem’in Katilinden Kan Donduran Plan, Cinayetten Bir Gün Önce…

Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem’i öldüren, 5 yaşındaki Ahmet’i yaralayan Zekeriya A.’nın cinayetten bir gün önce aynı eve misafirliğe gidip çay içtiği, annenin evde olmayacağını öğrendiği ortaya çıktı. Saldırganın küçük kızı kaldırım taşıyla öldürdüğü, eldiven kullandığı ve evdeki eşyaları da dağıttığı öğrenildi.

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Bağcılar’da 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta dün akşam 17.00 civarında 5 katlı binanın girişindeki dairede işlenen kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.

12 yaşındaki Meryem Samou’yu taşla öldüren, kardeşi 5 yaşındaki Ahmet’i başından yaralayan saldırgan Zekeriya A.’nın aileyle tanıştığı, eve elektrik tamiri için gitti öğrenilmişti.

Bağcılardaki Dehşette Yeni Detaylar! 12 Yaşındaki Meryem’in Katilinden Kan Donduran Plan, Cinayetten Bir Gün Önce… - Resim : 1

Küçük kızdan para istemesi sonrasında kendisine bıçak çektiğini öne süren Zekeriya A.’nın olaydan bir gün önce cinayetin işlendiği eve misafirliğe gittiği ortaya çıktı.

Zekeriya A.'nın bu sırada anne Güli Samaou'nun ertesi gün dışarı çıkacağı bilgisine ulaştığı öğrenildi.

Bağcılardaki Dehşette Yeni Detaylar! 12 Yaşındaki Meryem’in Katilinden Kan Donduran Plan, Cinayetten Bir Gün Önce… - Resim : 2

ELDİVEN TAKIP EVİ DAĞITMIŞ

Olay günü anne Gülizar Samou’nun dışarıda olduğu, eve gelen Zekeriya A.’nın eldiven taktığı, evdeki eşyaları dağıttığı belirlendi.

Hırsızlık ihtimali üzerinde duran ekipler, evde yaşanan boğuşma sırasında Zekeriya A.’nın kaldırım taşıyla 12 yaşındaki Meryem’i öldürdüğünü, Meryem’in boynunda hafif bıçak izi olduğunu tespit etti.

Bağcılardaki Dehşette Yeni Detaylar! 12 Yaşındaki Meryem’in Katilinden Kan Donduran Plan, Cinayetten Bir Gün Önce… - Resim : 3

“CİĞERİM YANIYOR”

Anne Gülizar Samou, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: 12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor.

Bağcılardaki Dehşette Yeni Detaylar! 12 Yaşındaki Meryem’in Katilinden Kan Donduran Plan, Cinayetten Bir Gün Önce… - Resim : 4

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Kaynak: DHA-İHA

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