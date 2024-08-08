Bağcılar'da Zehir Tacirlerine Operasyon! Kolilerce Uyuşturucu Ele Geçirildi, 7 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 184 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli tutuklandı.

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Bağcılar'da Zehir Tacirlerine Operasyon! Kolilerce Uyuşturucu Ele Geçirildi, 7 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Ekipler, bunun üzerine tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde sevkiyatında kullanıldığı belirlenen 5 araç alındı.

Araçlarda yapılan aramalarda 50 parça halinde toplam 56 kilo 400 gram kokain, 10 koli halinde 127 kilo 840 gram gelen marihuana olmak üzere toplamda 184 kilo 240 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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