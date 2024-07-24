Bağcılar'da Şoke Eden Saldırı: Cami İmamı Okla Vuruldu... İşte Detaylar
Bağcılar'da bir şahıs, camide imamla tartıştı. İmamı omzundan okla vuran şahıs gözaltına alındı. İşte oklu saldırının detayları...
Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. Camide imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi. Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi.
Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DEPOYA KİTLEDİLER
Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.
'ŞORTLA NAMAZ KILAN KİŞİYE MÜDAHALE ETMEDİ'
Öte yandan oklu saldırının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartıştı. Tartışma ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra okuyla geri geldi. Namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru'yu gören Muhammet F.G., okla imamı yaraladı.
Kaynak: İHA