Bağcılar'da Camide Tartıştığı İmamı Ok İle Vurdu!

Bağcılar'da bir şahıs camide imamla tartıştı. Camiye bir süre sonra geri dönen şahıs, imamı omzundan okla vurdu.

Bağcılar'da Camide Tartıştığı İmamı Ok İle Vurdu!

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. Camide imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi. Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi.

Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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