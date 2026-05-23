Bağcılar'da Aranan Kişi Aracının Bagajında Ölü Bulundu

Bağcılar'da, sabah iş yerine gelmediği için çalışma arkadaşları tarafından aranan kişi park halindeki otomobilinin bagajında ölü bulundu.

Mahmutbey'deki bir alışveriş merkezinde (AVM) halı satan mağazanın sorumlusu Hüseyin Yalçın sabah işe gitmedi. Durumdan şüphelenerek, kendisini telefonla arayan iş arkadaşları Yalçın'a ulaşamadı.

Aynı iş yerinde çalışanlardan biri, Yalçın'ın otomobilinin AVM'nin yakınlarındaki bir sokakta park halinde olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kilitli haldeki otomobilin camını kıran ekipler Hüseyin Yalçın'ı bagajda hareketsiz şekilde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ile çevresinde incelemelerde bulundu. İşlemlerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

