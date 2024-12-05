Bağcılar TEM Otoyolunda Zincirleme Kaza

Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde 2 kamyonet ve 2 hafif ticari araç birbirine girdi. Zincirleme kazada bir kişi yaralanırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Bağcılar TEM Otoyolunda Zincirleme Kaza

İstanbul'da Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara istikameti Aksaray yol ayrımında 2 kamyonet ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilince kazada bir kişinin yaralandığı tespit edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ederken, trafikte yoğunluk oluştu.

Bağcılar TEM Otoyolunda Zincirleme Kaza - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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