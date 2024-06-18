Bagajda taşınan kurbanlığın halini görenler gözlerine inanamadı

Kurban kesimleriyle ilgili tüm Türkiye’den ilginç görüntüler gelmeye devam ederken Antalya’dan gelen bir görüntü ise sosyal medyada tepki çekti.

İsmi öğrenilemeyen bir sürücü kurbanlık keçiyi bagaja koydu. Kafa kısmı dışarıda olan keçiyi trafik ışıklarında görenler cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere bazı kullanıcılar tepki gösterirken, bazıları da sürücünün en azından hayvanın nefes almasını sağladığı yönünde yorumlar yaptı.

Kaynak: İHA