Bafra Ovası'nın Topraklarından Çıkan Lezzet Artık Tescilli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'da Bafra Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Bafra pirincinin coğrafi işaret tescil süreci tamamlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tarafından yapılan işlemlerin ardından Bafra pirincine coğrafi işaret tescili verildi.

COĞRAFİ İŞARET BAFRA PİRİNCİNE NE KAZANDIRACAK?

TÜRKPATENT tarafından verilen coğrafi işaret tesciliyle birlikte Bafra pirincinde yeni bir dönem başlıyor. Bu tescil sayesinde, ürünün Bafra Ovası'na özgü toprak, iklim ve su kalitesiyle kazandığı benzersiz aroma ve yapı resmen korundu.

Piyasada "Bafra pirinci" adı altında satılabilecek sahte veya taklit ürünlerin önüne geçilecek. Yerel üreticiler için yüksek katma değer sağlanarak bölge ekonomisine doğrudan katkı sunulacak.

Kaynak: AA