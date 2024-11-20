Bafra Ovası'nda Hasadı Başladı: Fiyatlar İki Katına Çıktı
Samsun'un Bafra ilçesinde kışlık sebzelerin önemli bir parçası olan pırasanın hasadı başladı. Bu yıl rekolte beklentisinin düşmesi ve maliyetlerin artması, pırasa fiyatlarını geçen yıla oranla iki katına çıkardı.
Kaynak: AA
Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, bu yıl Bafra Ovası'nda 155 bin dekar alanda yazlık ve kışlık sebze ekimi yapıldığını belirtti. Kışlık sebzelerin 80 bin dekar alanda yetiştirildiğini ifade eden Aşçı, pırasa ekiminin ise 4 bin 500 dekarlık bir alanı kapsadığını söyledi.
4 TON VERİM BEKLENİYOR
Aşçı, "Dönüm başına yaklaşık 4 ton verim bekliyoruz. Bu yıl ovada toplam 18 bin ton pırasa rekoltesi hedefleniyor. Çiftçiler pırasayı komisyonculara 16-18 lira arasında satarken, pazar tezgahlarında fiyatlar 20-25 lira seviyesinde" dedi.
SEL FELAKETLERİ REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ
Bafra Ovası'nın Türkiye'nin kışlık sebze üretimindeki önemine dikkat çeken Aşçı, bölgede yaşanan sel felaketlerinin üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. "Ağustos ve eylül aylarında yaşanan sel olayları ekim alanlarına zarar verdi. Bu nedenle rekoltede düşüş yaşandı, bu da fiyat artışını beraberinde getirdi" diye konuştu.
Bafra'dan elde edilen pırasaların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Konya, Ankara ve Amasya gibi illere gönderildiğini ifade eden Aşçı, Rusya'ya ihracat yapan firmaların da bulunduğunu dile getirdi.
ÇİFTÇİ MALİYETLERDEN ŞİKAYETÇİ
Sarıkaya Mahallesi'nde 5,5 dönümlük arazide pırasa yetiştiren Anıl Ertan, hasada haziran ayında başladıklarını söyledi. Ancak 2024 yılının zor geçtiğini belirten Ertan, "Ovada su baskınları yaşandı. Dönüm başına maliyetler 20 bin liraya ulaşıyor. Geçen yıl pırasayı 7,5 liradan satıyorduk, bu yıl fiyat 16-18 lira oldu. Ancak artan işçi yevmiyeleri de maliyetleri katladı. Geçen yıl günlük işçi ücretleri 600 lira iken bu yıl 1200 liraya yükseldi" ifadelerini kullandı.
İŞÇİLER FİYATLARDAN MEMNUN
Pırasa hasadında çalışan tarım işçisi Harbiye Yavuz, sabah saat 08.00'de başladıkları mesailerini akşam 17.30'da tamamladıklarını söyledi. Yavuz, "Yevmiyelerden memnunuz. Çalışma şartları da bizim için uygun" diyerek tarla işçiliğinin zorluklarını dile getirdi.
Bafra Ovası’nda üreticiler, artan maliyetlere rağmen tarımın sürdürülebilirliği için desteklerin artırılmasını talep ediyor.