Bafra Ovası'nda Hasadı Başladı: Fiyatlar İki Katına Çıktı

4 TON VERİM BEKLENİYOR

Aşçı, "Dönüm başına yaklaşık 4 ton verim bekliyoruz. Bu yıl ovada toplam 18 bin ton pırasa rekoltesi hedefleniyor. Çiftçiler pırasayı komisyonculara 16-18 lira arasında satarken, pazar tezgahlarında fiyatlar 20-25 lira seviyesinde" dedi.

SEL FELAKETLERİ REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ

Bafra Ovası'nın Türkiye'nin kışlık sebze üretimindeki önemine dikkat çeken Aşçı, bölgede yaşanan sel felaketlerinin üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. "Ağustos ve eylül aylarında yaşanan sel olayları ekim alanlarına zarar verdi. Bu nedenle rekoltede düşüş yaşandı, bu da fiyat artışını beraberinde getirdi" diye konuştu.

Bafra'dan elde edilen pırasaların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Konya, Ankara ve Amasya gibi illere gönderildiğini ifade eden Aşçı, Rusya'ya ihracat yapan firmaların da bulunduğunu dile getirdi.