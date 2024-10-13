Bafra, Dünya Palyatif Gününü Kutladı

Etkinlikte konuşan Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Bafra ilçemizde hizmet veren hastanemiz, hem bina hem de sağlık personeli açısından oldukça donanımlıdır. Palyatif Bakım Servisimizde hizmet veren değerli hekim arkadaşlarımız ve palyatif bakım ekibimizin sayesinde hizmet kalitemiz daha da artmıştır. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza ve hasta yakınlarına acil şifalar diliyorum. Etkinlikte emeği geçen personellerimize de başarılar temenni ediyorum” dedi.

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ile birlikte

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yavuz Kılıç, İdari ve Mali İşler Müdürü Koray Bülbül, Müdür Yardımcısı Zafer Yılmaz, Palyatif Bakım Servisi’nde yatan hastaları ziyaret ettiler. Hastalara çiçek armağan ederek, hasta ve yakınlarıyla olumlu diyaloglar kurdular. Yapılan hasta ziyaretleriyle hastalara moral ve motivasyon desteği sağlandı.

Etkinliğe katılan diğer sağlık yetkilileri, hasta yakınlarıyla birlikte pasta keserek moral etkinliğine destek verdi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Hastalara ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek için faaliyet göstermek üzere yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla Bafra Devlet Hastanesi’nde 18 yatak kapasitesi ile hizmet veriliyor.

Kaynak: İHA