Babayla Oğlunun Kavgasında Kan Aktı

Olay, Mihalıççık ilçesi Ömerköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. ile oğlu Hüseyin A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba D.A. oğlu Hüseyin A.'ya av tüfeği ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede av tüfeği ile vurulan Hüseyin A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Oğlunu öldüren baba D.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Hüseyin A.'nın cansız bedeni ise Mihalıççık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA