Babasının aracını kaçıran çocuk, emniyeti alarma geçirdi

Aksaray’da babasının aracını kaçıran ve polisin “Dur” ihtarına uymayan 14 yaşındaki çocuk, emniyeti alarma geçirdi. Yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalanan çocuk ile babasına 30 bin 477 TL ceza kesildi.

Babasının aracını kaçıran çocuk, emniyeti alarma geçirdi

Olay, gece yarısı Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ADS 868 plakalı hafif ticari araca "Dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan sürücü fren yerine gaza basarak kaçmaya başlarken polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı.

Aksaray sokaklarında gecenin sessizliğini siren sesleri alırken, polis ekibinin araç plakası ve istikametini telsizden anons etmesiyle Aksaray emniyeti adeta alarma geçti. Aracın kaçış istikametine yönelik bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, yarım saat süren kovalamaca sonucu aracı Şamlı Mahallesi’nde yakaladı. Araçtan indirilen sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınırken, yapılan kimlik kontrollerinde sürücünün B.Y. (14) ve yolcu olan arkadaşının da B.G. (14) isimli çocuklar olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 çocuk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye “Dur ihtarına uymamaktan” bin 507 TL, “Tehlikeli şerit değiştirmekten” bin 507 TL, “Makas atarak seyretmekten” bin 507 TL, “Ehliyetsiz araç kullanmaktan” 12 bin 978 TL ve araç ruhsat sahibine 12 bin 978 TL olmak üzere toplam 30 bin 477 TL ceza kesti.

Kaynak: İHA

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