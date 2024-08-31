Babasını Öldürüp Teslim Oldu: Kardeşimi İstismar Etti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, babasını öldürdükten sonra polise teslim oldu. Babanın, 19 yaşındaki diğer çocuğunu istismar ettiği öne sürüldü.

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Babasını Öldürüp Teslim Oldu: Kardeşimi İstismar Etti

Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine ruhsatsız tabancasıyla gelen 25 yaşındaki Mehmet Emin U., babası Ahmet U'yu, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri Yolu üzerinde vurduğunu söyledi.

Adrese giden ekipler, 62 yaşındaki Ahmet U'yu göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş buldu.

İSTİSMAR İDDİASI

Ceset, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının, ilk ifadesinde, babasının 19 yaşındaki üvey kardeşini istismar ettiğini savunarak, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürüp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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