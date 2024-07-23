Babasına Kızıp Cama Kafa Attı!

Bursa'da babasıyla tartışan bir genç, başını cama vurdu. Alnına cam parçaları saplanan genç hastaneye kaldırıldı.

Babasına Kızıp Cama Kafa Attı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi 2. Nergiz Sokak üzerindeki evlerinde oturan Atakan Y. ile babası arasında sözlü tartışma çıktı. Babasına sinirlenen Atakan Y. başını cama vurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cam parçaları gencin alnına saplandı. Oğlunun yaralandığını fark eden baba, hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Atakan Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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