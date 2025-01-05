Babanın Göle Düşen Kızını Kurtardığı Anlar Kamerada

Hatay’da Yenişehir Gölü’ne gelen baba ve iki kızı hatıra olarak fotoğraf çektirmek istedi. Babasının kızlarının fotoğrafını çektiği esnada küçük çocuk bir anda korkuluklardan göle düşerken, babanın kızını kurtarma anı kameralara yansıdı.

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Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü'nde meydana geldi. Hafta sonu olması ve havanın mevsim normallerinin üzerinde olduğu gölde yoğunluk yaşandı.

Babanın Göle Düşen Kızını Kurtardığı Anlar Kamerada - Resim : 1

DÜŞEN KIZINI KURTARMAK İÇİN GÖLE ATLADI

Yenişehir Gölüne gelen baba ve iki çocuğu, göle karşı fotoğraf çekmeye başladı. Baba kızının fotoğrafını çektiği anda küçük kız, korkulukların arasından göle düştü. Küçük kızın göle düştüğünü gören baba, arkasından atlayarak kızını gölden çıkardı.

Babanın Göle Düşen Kızını Kurtardığı Anlar Kamerada - Resim : 2

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızın korkuluklardan göle düştüğü ve babanın arkasından göle atlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Babanın Göle Düşen Kızını Kurtardığı Anlar Kamerada - Resim : 3

Kaynak: İHA

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