Babanın Göle Düşen Kızını Kurtardığı Anlar Kamerada
Hatay’da Yenişehir Gölü’ne gelen baba ve iki kızı hatıra olarak fotoğraf çektirmek istedi. Babasının kızlarının fotoğrafını çektiği esnada küçük çocuk bir anda korkuluklardan göle düşerken, babanın kızını kurtarma anı kameralara yansıdı.
Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü'nde meydana geldi. Hafta sonu olması ve havanın mevsim normallerinin üzerinde olduğu gölde yoğunluk yaşandı.
DÜŞEN KIZINI KURTARMAK İÇİN GÖLE ATLADI
Yenişehir Gölüne gelen baba ve iki çocuğu, göle karşı fotoğraf çekmeye başladı. Baba kızının fotoğrafını çektiği anda küçük kız, korkulukların arasından göle düştü. Küçük kızın göle düştüğünü gören baba, arkasından atlayarak kızını gölden çıkardı.
Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızın korkuluklardan göle düştüğü ve babanın arkasından göle atlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İHA
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