Babanın Göle Düşen Kızını Kurtardığı Anlar Kamerada

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü'nde meydana geldi. Hafta sonu olması ve havanın mevsim normallerinin üzerinde olduğu gölde yoğunluk yaşandı.

DÜŞEN KIZINI KURTARMAK İÇİN GÖLE ATLADI

Yenişehir Gölüne gelen baba ve iki çocuğu, göle karşı fotoğraf çekmeye başladı. Baba kızının fotoğrafını çektiği anda küçük kız, korkulukların arasından göle düştü. Küçük kızın göle düştüğünü gören baba, arkasından atlayarak kızını gölden çıkardı.

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızın korkuluklardan göle düştüğü ve babanın arkasından göle atlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İHA