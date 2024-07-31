Babaeski’de 2 Milyon Kök Kenevir İmha Edildi

Kırklareli'nde ele geçirilen 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir, polis ekipleri tarafından imha edildi.

Babaeski’de 2 Milyon Kök Kenevir İmha Edildi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri tarafından ele geçirilen 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir yakılarak imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, R.K.ve G.B. isimli şahısların Babaeski ilçesinde bulunan tarlasında kenevir olduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Bölgeye operasyon düzenleyen Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir ele geçirdi.

Tarla sahiplerini gözaltına alan ekipler, kenevirleri yakarak imha etti. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

Evinde Çıkan Kavgada Tüfekle Öldürüldü Evinde Çıkan Kavgada Tüfekle Öldürüldü
Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın
Evine Gelen Misafirlerin Söylediklerine Dayanamadı: Not Bırakıp Ortadan Kayboldu Evine Gelen Misafirlerin Söylediklerine Dayanamadı
Orkide Beslerken Saksı Dibine Bu Baharattan Ekleyin! Orkideyi Coşturan Tüyo Orkide Beslerken Saksı Dibine Bu Baharattan Ekleyin! Orkideyi Coşturan Tüyo
ÇOK OKUNANLAR
İran Devlet Televizyonu Duyurdu: Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldü Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldü
Gündeme Bomba Gibi Düşecek Kulis! Adalet Bakanı, Tuğrul Türkeş’ten Özür Dilemiş Adalet Bakanı, Tuğrul Türkeş’ten Özür Dilemiş
Evine Gelen Misafirlerin Söylediklerine Dayanamadı: Not Bırakıp Ortadan Kayboldu Evine Gelen Misafirlerin Söylediklerine Dayanamadı
Özgür Özel, Basına Kapalı Grup Toplantısında Neler Söyledi? Eylül Ayını İşaret Etti... Özel, Basına Kapalı Grup Toplantısında Neler Söyledi?
İzmir Urla’da Orman Yangını! Evler Tahliye Edildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı İzmir'deki Orman Yangınında 1 Kişi Gözaltına Alındı