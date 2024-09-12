Babadan Kalma Arazisine Ekti, Arkadaşları Dalga Geçti: Kimse Başarmasını Beklemiyordu

30 yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Ziraat Teknikeri olarak görev yapan 54 yaşındaki Mahmut Çelik, 2019 yılında emekli olduktan sonra memleketi Tokat’a dönmeye karar verdi. Babadan kalma 2 dönümlük arazide tropik meyve ve sebze yetiştirmeye başlayan Çelik, görev süresince edindiği bilgi ve deneyimleri bu arazide uygulayarak Tokat’ta tarıma yeni bir soluk getirdi. İklim değişikliğinin etkilerini gözlemleyen Mahmut Çelik, artan hava sıcaklıkları nedeniyle normal şartlarda sıcak bölgelerde yetişen tropik meyvelere yöneldi. 15’ten fazla yurt dışı menşeili tropikal ürün yetiştirdiğini belirten Çelik, aralarında Peru kökenli Pepino, Amerikan Atlantis fasulyesi, Kudret narı ve Japon turpunun bulunduğu birçok ürünü Tokat’ta başarıyla yetiştirdiğini dile getirdi.