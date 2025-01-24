Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bolu' Çağrısı

Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile Bolu’ya giderek taziye ziyaretlerinde bulundu. Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ne geçen Babacan, yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel önünde açıklama yaptı.

Babacan şunları söyledi

"Gerçekten yüreklerimiz parçalanıyor. Tabii bütün bu olanlar eminim ki her yönüyle soruşturulacaktır. Şu anda bir yargı süreci var. Yani yargının bağımsız bir soruşturma süreci başlamış durumda. Yine ilgili bakanlıkların kendi teftiş süreçleri var, kendi denetleme süreçleri var. Kendi iç denetim süreçlerini başlatmış durumdalar. Bir yandan da Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulmasıyla alakalı bir süreç var ki biz de Yeni Yol grubu olarak, DEVA Partisi olarak bir araştırma komisyonunun çok hızlı bir şekilde kurulmasının önemli olacağını düşünüyoruz. Ve Meclis’te şeffaf bir şekilde bu konunun her yönüyle ele alınmasının da şart olduğunu düşünüyoruz.

CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ

Ancak bir önemli konu daha var ki o da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir an önce Devlet Denetleme Kurulu’nu da bu konuyla ilgili devreye sokması gerekir. Böylesine önemli bir hadisede ve böylesine çok sayıda kurumu ilgilendiren bir konuda hata nerede, hangi kurumda; bunun belirlenmesiyle alakalı, bir Devlet Denetleme Kurulu sürecinin de acilen başlatılması gerekir... Ancak bu iş burada bitmemeli. Belli ki burada bir büyük sorumlu var. O sorumlu da bu işin topyekûn sistemi, belli ki sistemde bir yerlerde açık var.

'YÜREĞİMİZ YANIYOR'

Bu olayın tekrar etmemesi için, Türkiye'nin başka yerlerinde başka canlar kaybolmasın diye başka canlar yanmasın diye ne yapmak gerekiyor? Acilen tüm sistemin gözden geçmesi gerekiyor. Bu binanın mimarisinden başlayın, inşaat ruhsatına kadar, oturma iznine kadar, işletme iznine kadar, işletme izninden sonra sık sık yangınla ilgili tedbirlerin olup olmadığıyla ilgili denetimlere kadar; bu denetimlerde kurala uymayanların karşılaşacakları cezalara kadar hepsi yeniden gözden geçirilmek zorunda.

'KADER DEYİP GEÇEMEZSİNİZ'

Bizler hepimiz kadere inanan insanlarız. Ama devleti yönetiyorsanız kader planı deyip geçemezsiniz. Devleti yönetiyorsanız göreviniz tedbir almak, tedbirin gereğini yapmak, tabii ki takdir Allah'ın, buna da inanırız… Ama tedbirde eksik var mı yok mu, devletin görevi buna bakmaktır bunu incelemektir. Umarım ki bu süreçler işler, benim tekrar son olarak çağrım Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a: Bir an önce Devlet Denetleme Kurulu’nu devreye sokun, kurumlararası boşlukları tespit edin ve sistemdeki eksiklerin yerine getirilmesi, cezaların ağırlaştırılmasıyla ilgili de gereken tedbirleri alın ki bir daha canlar yanmasın."

Kaynak: ANKA